حماس والجهاد تعقبان على عدوان الاحتلال لجنين ونابلس

غزة/سما/

عقبت حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مساء اليوم، على عدوان الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي جنين و نابلس ، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 9 واعتقال 3 آخرين.

وأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن المقاومة في الضفة المحتلة مستمرة ومتصاعدة، ولن تتوقف حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

وقال قاسم اليوم الثلاثاء: "إن مخيم جنين يقدم ملحمة أسطورية عبر اشتباكه الدائم مع الاحتلال"، مشددا على أن عمليات الاغتيال والاعتقال ستزيد من الفعل المقاوم في مناطق الضفة كافة.

وبين أن الاحتلال يقف عاجزا أمام الفعل المقاوم لشبابنا الثائر في مناطق الضفة المحتلة، مؤكدا أن شعبنا يدافع عن نفسه أمام جرائم الاحتلال المتواصلة بحقه.

من جهته قال طارق عز الدين المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية :" إن ما يجري في مخيم جنين هو إجرام إسرائيلي جديد يمارسه الاحتلال ضد المخيم وأبناء شعبنا الصامد".

وأضاف :" نوجه التحية لسرايا القدس - كتيبة جنين ولكل المقاومين من أبناء شعبنا الذين يتصدون لقوات الاحتلال بكل شجاعة وبسالة دفاعاً عن جنين ومخيمها".



وتابع عزالدين :" سيبقى الاحتلال يفشل أمام صمود مقاومي شعبنا وسيدفع ثمن جرائمه واعتداءاته التي يمارسها كل يوم والتي ستنقلب عليه ناراً وجحيماً".

وأشار إلى أن" إسقاط كتيبة جنين للطائرات المسيرة في سماء مخيم جنين ليس الإنجاز الوحيد لمقاومينا وما يخفيه الاحتلال أكبر بكثير".