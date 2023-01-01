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قصف منزل وإصابات وأنباء عن شهداء بينهم منفذ عملية حوارة

بالفيديو: قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين وسط اشتباكات مسلحة

الثلاثاء 07 مارس 2023 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين وسط اشتباكات مسلحة



جنين/سما/

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين، مساء اليوم، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة بين جنود الاحتلال والمقاومين في المخيم.

وأعلنت كتائب القسام وكتيبة جنين وكتائب شهداء الأقصى تصديهم لقوات الاحتلال بمخيم جنين في هذه الأثناء.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تحاصر منزل الشهيد أمجد العزمي في مخيم جنين وتطالب والده بتسليم نفسه"، وسط اشتباكات على أطراف مخيم جنين.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال قصفت المنزل المحاصر، فيما أصيب مواطن برصاص الاحتلال الاسرائيلي جراء العدوان الإسرائيلي على المخيم.

وزعمت القناة الـ14 الإسرائيلية أن "قوات الجيش تحاصر منزلًا في مخيم جنين يتواجد فيه منفذ عملية حوارة جنوب نابلس".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 5 إصابات  إلى مستشفى جنين الحكومي، ومستشفى ابن سينا التخصصي، جراء عدوان الاحتلال على مخيم جنين".وهي كالتالي: مستشفى جنين الحكومي: ٣ إصابات، بينها إصابة خطيرة في الصدر، مستشفى ابن سينا التخصصي، إصابتان بحالة متوسطة في الفخذ والكتف.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال بأنه تم اغتيال 4 مسلحين في جنين بينهم منفذ عملية حوارة".

     

   

يتبع..

#جنين

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