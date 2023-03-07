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الأسير عمار قزموز من طولكرم يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

الثلاثاء 07 مارس 2023 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

دخل الأسير عمار ياسر سعيد قزموز من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، اليوم الثلاثاء، عامه الــ21 داخل سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في طولكرم إبراهيم حمارشة ، إن الأسير قزموز كان قد تعرض لعدة محاولات اغتيال فاشلة قبل اختطافه بتاريخ 7/3/2003، وخضع لتحقيق عنيف في مركز تحقيق الجلمة لمدة 90 يوما متتالية.

واضاف بأن محاكم الاحتلال أصدرت حكماً بالسجن الفعلي بحق الأسير قزموز لمدة 35 عاما، تم تخفيضها لتصبح 23 عاما. ويعتبر من قيادات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وممثل الأسرى في سجن النقب الصحراوي، وهو نجل الشهيد ياسر قزموز الذي استشهد العام 1990.

وأضاف حمارشة أن الأسير قزموز وخلال فترة سجنه الطويلة تنقل بين معظم سجون الاحتلال، وحرم من زيارة ذويه، لعدة سنوات قبل أن تسمح مخابرات الاحتلال لعائلته بزيارته بشكل متقطع، لافتا الى أن الأسير قزموز أصيب بإصابات خطيرة في كافة أنحاء جسده أثناء قمع قوات الاحتلال للأسرى في سجن النقب عام 2019

#سجون الاحتلال #طولكرم #نادي الأسير

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