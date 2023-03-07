مفأجاة صادمة عن صناعة ملابس أثارت الجدل

وكالات / سما /

"ملابس تنمو بنمو الطفل من أجل التوفير عليك وحماية الكوكب مستقبلا" بهذه الكلمات أثار مقطع فيديو حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" خلال الساعات القليلة الماضية بين من يرآها فكرة موفرة ومن يرآها غير صحية وآخريين يرونها غير مجدية حيث قد تتأثر بعوامل الغسيل، فما الحكاية؟

أوضح المهندس الأجنبي صانع الملابس التي تتمد مع الأطفال لعد سنوات حيث تأتي القطعة الواحدة منها بـ 7 مقاسات داخلها أن الفكرة جائته بعد ملاحظته مشكلة في ملابس الأطفال بنموهم سريعا وحاجتهم إلى ملابس كل بضعة أشهر.

ملابس تتمدد

ورغم أن الشاب اعتمد في صناعته لهذه الملابس الغريبة على خامة تشبه "الورق المقوي" لكن كانت المفاجأة الصادمة للكثريين أنها مصنوعة من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها.

ورغم انتشار مشروع المهندس ريان ياسين الحائز على جائزة جيمس دايسون للمبتكريين في بريطانيا، من جديد خلال الساعات الماضية، إلا أنه في الحقيقة يرجع إلى عدة سنوات حيث أعلن وفق ما ذكرته "الجراديان" البريطانية أن ملابسه المستدامه للأطفال تناسب القطعة منها الطفل من عمر 3 أشهر وتستمر معه حتي 3 سنوات.

ملابس أطفال

ولفت الشاب الذي درس في الكلية الملكية للفنون في بريطانيا بعد دراسته للهندسة إلى أن ملابسه الخارجية مصنوعة من قماش خفيف الوزن ومقاوم للماء وقابلة للغسل في الغسالة إضافة إلى قابليته لإعادة التدوير.

وأشار إلى أن الفكرة أتت له عندما زار أخته وأطفالها في الدنمارك حيث قد أنجبت للتو طفلها الثاني، وبحلول الوقت الذي زارها ياسين كان ابن أخيه أكبر من حجم الملابس التي أحضرها معه، مؤكدا: "أجساد الأطفال ليست ثابتة لكنها تنمو سريعا".

وبين أنه برغم أنه خريج هندسة الطيران إلا أنه رغب في أن ينتقل إلى عالم الموضة أثناء دراسته بلندن حيث عمل مع فريق لتطوير أقمار صناعية صغيرة لرصد الأرض من الفضاء وتعلم خلالها تقنيات الأوريجمي والطي مما سهل عليه التفكير في مشروع ملابسه وتنفيذه بعد تدربه على ذلك في طوكيو ببرنامج تبادل لعدة أشهر على الموضة.