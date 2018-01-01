دراسة: هذه الطريقة العسكرية التي تجعلك تغفو في دقيقتين فقط

وكالات / سما /

اثبتت دراسة علمية أن ست ساعات فقط من النوم تجعل أي مهمة تتطلب التركيز أو التفكير العميق أو حل المشكلات أكثر صعوبة.

ووجدت دراسة أجريت عام 2018 أن الأشخاص الذين ينامون خمس إلى ست ساعات أقل إنتاجية بنسبة 19٪ من الأشخاص الذين ينامون بانتظام سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة.

علاوة على ذلك ، فإن الأشخاص الذين ينامون أقل من خمس ساعات يكونون أقل إنتاجية بنسبة 30٪.

التخطيط للنوم من خلال التدريب والوسائل التكتيكية هو جوهر تطوير المهارات القيادية ، والهدف هو الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل 24 ساعة ، وإلا فإنه حتى المهام البسيطة يمكن إنجازها بصعوبة كبيرة. الانضباط مهم جدًا للعمل والعلاقة والأسرة ووقت فراغنا ، لأنه إذا لم يكن لدى المرء الكثير من الطاقة للقيام بكل هذه المهام ، فسوف يفشل أو على الأقل لا يتم القيام به بشكل صحيح.

فيما يلي بعض النصائح لإستراتيجية مفيدة للنوم ، والتي ستجعلك تنام بعمق في دقيقتين فقط:

1-استرخاء كامل للوجه : أغمض عينيك أثناء التنفس ببطء وعمق. سترتخي كل عضلات الوجه ببطء ، بدءًا من عضلات الجبهة مروراً بالفكين والخدين ثم الفم واللسان.

2. استرخاء الكتفين والذراعين: بعد التخلص من كل التوترات وإرخاء عضلات الوجه والرقبة ، يبدأ الشخص بالشعور وكأنه يغرق في المقعد أو السرير. انتقل الآن إلى الجزء العلوي من ذراعه اليمنى ، وهو يرتاح ببطء في العضلة ذات الرأسين والذراعين واليدين ، وكرر نفس الخطوات على الجانب الأيسر. يجب أن تستمر في التنفس ببطء وعمق.

3. استرخاء الصدر: يمكن تحقيق الاسترخاء عن طريق الزفير والشهيق ببطء وبعمق.

4. إسترخاء الرجلين: ابدأ بإرخاء الفخذ الأيمن ثم الساق والكاحل حتى القدم وأصابع القدم ثم افعل الشيء نفسه مع الساق اليسرى.

5. تهدئة العقل: من الصعب عدم التفكير في أي شيء و يمكنك استخدام أسلوب التفكير مع صورة مهدئة في عقلك ، مثل تخيل نفسك مستلقيًا بشكل مريح في الظلام. في حالة عدم نجاح الأمر ، يمكنك تكرار عبارة "لا تفكر ، لا تفكر" لمدة 10 ثوانٍ.