فتح: نقف إلى جانب المرأة لنيل كامل حقوقها بالمساواة والمشاركة في صنع القرار

رام الله / سما /

أكدت حركة "فتح" انها ستقف بقوة الى جانب المرأة الفلسطينية العظيمة الباسلة في كفاحها من أجل المساواة وحقها في المشاركة في صنع القرار على المستويات كافة، مشيرة الى أن المرأة الفلسطينية تأخذ دورها ومكانتها في المجتمع بجدارة، من خلال دورها الطليعي النشط في النضال الوطني والاجتماعي.

جاء ذلك في بيان أصدرته مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف غدا، الثامن من آذار/ مارس من كل عام.

وأشادت فتح بصبر وتحمل المرأة الفلسطينية وقدرتها الابداعية في مختلف المجالات، وهي تقف في الخندق النضالي الأول الى جانب الرجل، فهي القائدة والمناضلة، والشهيدة والأسيرة، وهي أم الشهيد والأسير تقبض على الجمر وتواصل الكفاح بصلابة من أجل حريتها وحرية وخلاص شعبها من الاحتلال الإسرائيلي البغيض.

وأشارت فتح الى سلسلة القوانين الفلسطينية، التي قادت فتح عملية اقرارها والتي تميز المرأة إيجابيا وتحديداً في الأطر القيادية كافة، مؤكدة ان فتح ستواصل التصدي لكل ما يمس بالمرأة وبدورها ومكانتها في المجتمع، وستواصل العمل على تقديم مشاريع قوانين واقرارها بما يخدم حقوق المرأة.

وذكّرت فتح بالمكانة المرموقة التي وصلت اليها المرأة الفلسطينية محليا وعربيا ودوليا، فهي تحولت الى نموذج ورمز نضالي لكل نساء العالم، عندما اثبتت انها قادرة على تحمل المسؤولية القيادية والسياسية وفي كافة الحقول الاقتصادية والاكاديمية وفي الزراعة وقطاع الأعمال والانتاج.

وعاهدت "فتح" المرأة الفلسطينية على الاستمرار في دعم كافة تطلعاتها وطموحاتها، وشد ازرها في الشدائد وفي لحظات الفقدان الصعبة للابن او البنت او الزوج والأخ، وفي كل المواقف التي تدعم تطورها لتكون على قدم المساواة مع أخيها الرجل وشريكة له في صنع القرار.