الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ31

رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، أن الأسير الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة/ جنين، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ(31) على التوالي رفضًا لاعتقاله، حيث تُعقد له جلسة محكمة اليوم في (سالم) للنظر في لائحة (الاتهام) التي وجهت له مؤخرًا.

وأكّد النادي في بيان له، أنّ الأسير عدنان يتعرض لعمليات تنكيل ممنهجة في زنازين معتقل (الجلمة)، ولضغوط كبيرة من قبل السّجانين، وأجهزة الاحتلال، يرافق ذلك تدهور مستمر على وضعه الصحيّ، خاصّة أنه يعاني من مشاكل صحيّة قبل اعتقاله، وما زاد من معاناته النقل المتكرر عبر عربة (البوسطة) للمحكمة والتي تشكّل رحلة عذاب إضافية له، عدا عن عمليات التفتيش المتكررة لزنزانته المجردة من أي شيء.

يذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ عدنان في الخامس من شباط المنصرم، ومنذ لحظة اعتقاله أعلن إضرابه عن الطعام.