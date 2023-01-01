فتح تفوز بانتخابات نقابة العاملين في شركة كهرباء محافظة القدس

القدس المحتلة / سما /

في اجواء ديمقراطية تعكس مفاهيم وثقافة شركة كهرباء محافظة القدس وسعيها لتعزيز التواصل مع طواقمها وموظفيها جرت الانتخابات الخاصة بمجلس نقابة موظفي وعمال شركة كهرباء محافظة القدس يوم امس الاثنين وبمشاركة واسعة من المواظفين في كافة الفروع.

و بعد اجراء عملية التصويت والاقتراع بمقار الشركة وسط رقابة ادارية على سير الانتخابات التي جرت بكل مسؤولية وحرص وبعد فرز اصوات المقترعين من الموظفين والعمل تم اعلان النتائج باجواء ديمقراطية اخوية مثلت ثقافة الموظفين وحرض الادارة بالشركة على ان يكون مجلس النقابة ممثلا لقطاع الموظفين اعلن عن فوز قائمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في انتخابات نقابة الموظفين وعمال الشركة، والتي جرت بمشاركة واسعة من موظفي الشركة، في اجراء ديمقراطي سنوي.

وتؤكد شركة كهرباء القدس من خلال الانتخابات انها تهدف إلى الحفاظ على حرية اختيار الموظفين من يمثلهم، حيث انطلقت الانتخابات بتنافس قائمتين، فازت فيها حركة فتح بـ6 مقاعد، و3 للتجمع العمالي، والفائزون بمقاعد النقابة التسعة هم: شكرية ملش، واسماعيل شقيرات، وحمزة زغير، وجواد الدبس، وزهير الزعانين، ومراد النجار، وعبد السلام الدجاني، وعلاء الارناقوط وفؤاد صبح.

وبعد اعلان الانتخابات أهدت حركة فتح على لسان مدير العلاقات الدولية بالشركة فراس جبران فوزها بالانتخابات لروح الشهيد ياسر عرفات وشهداء واسرى وجرحى فلسطين، كما تقدمت قائمة فتح بإهداء فوزها للمناضل المرحوم هاني عبد السلام أمين سر النقابة السابق.