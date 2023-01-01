اسرائيل : إيران وراء الهجوم السيبراني على معهد "التخنيون"

القدس المحتلة / سما /

أعلنت "هيئة السايبر الوطنية الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم السيبراني الذي تعرض له معهد العلوم التطبيقية "التخنيون" - حيفا، قبل 3 أسابيع، تقف من خلفه مجموعة هجوم إلكتروني مرتبطة مع وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وذكرت الهيئة هذه التفاصيل، في تقرير صدر عنها، بعد تحقيق أجرته حول الهجمة السيبرانية التي شلّت أنظمة معهد العلوم الإسرائيلي. وأشارت إلى أن الهجمة تمت على يد مجموعة باسم "MuddyWater".

وفي الرسالة الصادرة عن هيئة السايبر الإسرائيلية جاء أن "العديد من الهجمات نُسبت لهذه المجموعة، في العام الماضي أصدرت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، بيانا مشتركا، فيه اتهمتا المجموعة بتنفيذ هجمات على قطاعات عديدة في آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية، كما كشف التحقيق أن المجموعة استخدمت برنامجًا خبيثًا مصممًا لتشفير أنظمة التشغيل".

ويُذكر أن المجموعة المُخترِقة نشرت على حساب "تيليغرام" الخاص بها أن تكلفة جميع المعلومات التي بحوزتها هي 104 بيتكوين - حوالي 8.9 مليون شيكل، ويمكن أيضًا شراء الملفات الخاصة التي تحتوي على معلومات من أقسام مختلفة، ولديهم معلومات إضافية غير معروضة للبيع حاليًا.

وعلّق بروفيسور أوري سيون، وهو رئيس معهد "التخنيون"، قائلا إنه "حدث معقد والعودة إلى الوضع الاعتيادي سيستغرق وقتا".

وكانت قد اخترقت مجموعة قراصنة أنظمة الحاسوب والمعلومات الخاصة بمعهد التخنيون، وطالبوا بالحصول على فدية مالية مقابل عدم بيع المعلومات، في 12 شباط/ فبراير.

ويوم وقوع الهجمة ذكرت مجموعة "دارك بت" في بيان أنه "على نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد الإسرائيلي) أن يدفع ثمن الاحتلال وجرائم الحرب ضد الإنسانية وقتل الناس وتدمير مستقبلهم".

وفي بيان "دارك بت" حذّرت السلطات الإسرائيلية من أنه "لديكم 48 ساعة فقط. بعد الموعد النهائي، ستضاف غرامة 30% (على الفدية المطلوبة)، وبعد خمسة أيام، سنعرض المعلومات للبيع".