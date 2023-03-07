"الشعبية" تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

غزة/ سما /

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي الذي شنه الاحتلال الصهيوني على مطار حلب الدولي فجر اليوم، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.



وقالت الجبهة في بيان لها، إن "هذا العدوان الجديد يأتي استكمالًا للسياسة الصهيونيّة التي تهدف الضغط على سوريا لزعزعة الأمن والاستقرار فيها وفي وطننا العربي، وفي وقتٍ لم تتعافَ فيه سوريا من آثار الزلزال المدمّر، الذي ضربها وخلّف آلاف الضحايا". وفق نص بيانها.



وأضافت: "هذا العدوان يثبت من جديد عدوانية هذا الكيان العنصري وفاشيته"، مُعبرةً عن تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب سوريا.