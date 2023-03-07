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الرئيس عباس : المرأة الفلسطينية لعبت دورًا رياديًا في النضال

الثلاثاء 07 مارس 2023 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس : المرأة الفلسطينية لعبت دورًا رياديًا في النضال



رام الله / سما /

 قال الرئيس محمود عباس، الثلاثاءـ، إن المرأة الفلسطينية لعبت دورا رياديا وما زالت في النضال والتغيير نحو الأفضل، قل نظيره أمام التحديات التي واجهتها وتواجهها، جنبا إلى جنب مع شريكها الرجل، وستبقى شريكة، مناضلة تدافع عن هوية شعبنا، ووجوده وحقوقه الوطنية الثابتة.

وأضاف الرئيس عباس في كلمة له بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، إن دولة فلسطين اتخذت عددا من الخطوات الرائدة لتعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات صنع القرار، بما في ذلك اعتماد تمثيلها بنسبة 30% على الأقل في كل مؤسسات المنظمة والدولة وهيئات الحكم المحلي.

وأكد الرئيس مواصلة العمل على تعزيز حق المرأة الفلسطينية في المشاركة والمساواة عملا بوثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي والتزاماتنا الدولية.

وجدد التأكيد على الالتزام والحرص على أن تنال المرأة الفلسطينية كامل حقوقها في المجالات كافة، وتمكينها من أخذ فرصتها بشكل كامل ومتساو، وتعزيز مشاركتها في المناحي كافة، بما فيها التعليم والصحة والقانون والاقتصاد والسياسة والمشاركة في صنع القرار، وتعزيز دورها القيادي في السلك القضائي والدبلوماسي والأكاديمي وفي الأجهزة الأمنية وكل أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

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