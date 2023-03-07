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تعليق ناري من لبيد على اعتداءات المستوطنين في حوارة

الثلاثاء 07 مارس 2023 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق ناري من لبيد على اعتداءات المستوطنين في حوارة



القدس المحتلة / سما /

علق رئيس حكومة الاحتلال السابق، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، على اعتداءات المستوطنين في بلدة حوارة بنابلس، على الفلسطينيين.

وقال لبيد في تصريح مقتضب له: "ليلة أخرى من أعمال العنف الإجرامي التي قام بها إرهابيون يهود في حوارة بنابلس، هؤلاء الأشخاص لا يمثلوننا فهم ليسوا جزءًا منا".

وأضاف: "ميليشيات سموتريتش وبن غفير هم الفوضويون الحقيقيون، يجب إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم".

وبحسب الهلال الأحمر، فإن أحد المواطنين أصيب بحجر في رأسه بعد رشقه مركبة كان على متنها مع أفراد عائلة، وذلك من قبل المستوطنين.

كما وأصيب عدد آخر بالاختناق بالغاز السام الذي أطلقه جنود الاحتلال في المنطقة، في حين أطلق مستوطن النار على مركبة في المنطقة.

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