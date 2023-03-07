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هل يتغاضى ريال مدريد عن خيانة مبابي؟ خيسي رودريجيز يُجيب

الثلاثاء 07 مارس 2023 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل يتغاضى ريال مدريد عن خيانة مبابي؟ خيسي رودريجيز يُجيب



وكالات / سما /

شكك خيسي رودريجيز مهاجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق بإمكانية تغاضي الرئيس فلورنتينو بيريز عما فعله كيليان مبابي في الصيف الماضي، مشيراً إلى أن انتقاله إلى ملعب سانتياجو برنابيو أصبح معقداً.

وتوصل ريال مدريد لاتفاق مع مبابي من أجل التعاقد معه بشكلٍ مجاني في منتصف الموسم الماضي، لكن اللاعب فاجأ الجميع بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025 بنهاية الموسم، وهو الأمر الذي اعتبره الريال خيانة واضحة من اللاعب.

ورغم أن مبابي جدد عقده مع النادي الباريسي، إلا أنه ما زال مرتبطاً بريال مدريد، حيث تدعي بعض المصادر أن اللاعب يريد مغادرة باريس في الصيف القادم، كما كشفت أيضاً عن وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل مجاناً في صيف 2024، وبالتالي قد يكون النادي مضطراً لبيعه عقب نهاية الموسم الحالي في حال لم يتم تجديد العقد مرة أخرى.

وأوضح خيسي رودريجيز أن الموهبة الكبيرة التي يملكها مبابي تجعله مؤهلاً بقوة للعب في ريال مدريد، لكنه استبعد أن يفتح رئيس ناديه السابق باب المفاوضات مجدداً، بعد الصفعة التي تلقاها من المهاجم الفرنسي قبل بضعة أشهر.

وقال خيسي رودريجيز الذي يلعب الآن في صفوف سامبدوريا “مبابي إلى ريال مدريد؟ لا أعرف، بسبب وجود فلورنتينو بيريز، ربما لم يعد الأمر ممكناً”.

وتابع “بيريز لم يعجبه ما حدث في المرة الماضية، لكن من الصعب أبداً معرفة إن كان سيحاول التوقيع معه مرة أخرى أم لا. إذا نظرت إليه كرئيس للنادي، فهذا يعتمد على الخيارات المتاحة في السوق، لكن يجب أن ننظر إلى أشياء أخرى وإلى ما حدث في الماضي. من ناحية الموهبة ستتعاقد معه وعيناك مغمضتان”.

#كيليان مبابي #ريال مدريد #باريس سان جيرمان #فلورنتينو بيريز #خيسي رودريجيز

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