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"لا يشبع".. نجم ليفربول يكشف كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية

الثلاثاء 07 مارس 2023 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"لا يشبع".. نجم ليفربول يكشف كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية



وكالات / سما /

سرد أحد لاعبي ليفربول كواليس الليلة التاريخية التي عاشها محمد صلاح، نجم هجوم الفزيق.

وعاش محمد صلاح ليلة استثنائية وسط جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد بعد الفوز الكاسح على مانشستر يونايتد (7-0)، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأسهم النجم المصري في فوز فريقه بهدفين وتمريرتين حاسمتين، ليصبح الهداف التاريخي للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 129 هدفا، متخطيا روبي فاولر.

وكشف الاسكتلندي أندرو روبرتسون، ظهير أيسر ليفربول، بعض كواليس هذه الليلة التاريخية من داخل غرفة خلع ملابس الفريق.

وقال روبرتسون عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "هتفنا لصلاح بحرارة في غرفة الملابس، وشجعناه على تحقيق المزيد، فهو يستحق كل ما وصل إليه مع ليفربول".

وأضاف: "لا أعرف عدد الأرقام القياسية التي حطمها محمد صلاح، وتجاوزه لروبي فاولر، يعني أنه أصبح أسطورة وأحد العظماء داخل النادي".

وواصل اللاعب الاسكتلندي الإشادة بزميله المصري، قائلا "صلاح سيصبح واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول، فهو لا يشبع، ويتطلع دائما لتحقيق المزيد مثل أي لاعب طموح".

جدير بالذكر أن محمد صلاح رفع رصيده إلى 11 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويتطلع هداف المسابقة الموسم الماضي لتحسين هذا المعدل مع تبقي 13 مباراة لفريق ليفربول في البريميير ليج.

وإجمالا شارك صلاح في 37 مباراة بقميص ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 11.

#ليفربول #محمد صلاح #ملعب أنفيلد #الدوري الإنجليزي #البريمييرليغ #مانشستر يونايتد

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