"باريس سان جيرمان" يعلن غياب نيمار لنهاية الموسم الحالي

وكالات / سما /

أعلن باريس سان جيرمان، أمس الإثنين، غياب النجم البرازيلي، نيمار جونيور مهاجم الفريق، لنهاية الموسم الجاري.



وقال بي إس جي في بيان صحفي عبر موقعه الرسمي:"لقد عانى نيمار من عدة إصابات في كاحل قدمه اليمنى في السنوات الأخيرة".



وأضاف :"بعد إصابته الأخيرة بالتواء في الكاحل يوم 20 فبراير/ شباط الماضي، أوصى الجهاز الطبي للنادي بإجراء عملية جراحية لنيمار، لتجنب خطر تكرار الإصابة، وذلك بعد توصية جميع الخبراء الآخرين الذين تمت استشارتهم".

وأوضح النادي الباريسي "سيتم إجراء هذه الجراحة في الأيام المقبلة، في مستشفى أسبيتار بالدوحة".



وكشف بي إس جي في ختام بيانه، أن نيمار جونيور سيغيب فترة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر، قبل أن يكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية.