بيان رسمي يثير غضب ريال مدريد ويؤثر على خططه!

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، في بيان رسمي، عن استدعاء لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد، لقائمة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي المقبلة، لمواجهة ويلز وتركيا في الخامس والعشرين والثامن والعشرين من شهر مارس الجاري، في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية، ألمانيا 2024.

استدعاء مودريتش من جديد لتمثيل منتخب كرواتيا يثير غضب الريال، واستياء الإدارة، على حد قول صحيفة آس الإسبانية، التي أفادت بأن إدارة فلورنتينو بيريز ترغب في ربط اللاعب بعقد جديد، لكن استمراره في اللعب مع منتخب بلاده قد يؤثر على خطط النادي بخصوص مستقبل اللاعب.

وكان النادي الملكي يمني النفس بوصول رحلة مودريتش الدولية مع كتيبة زلاتكو داليتش لخط النهاية، لكي يتفرغ اللاعب لتقمص ألوان الميرينجي، مع العلم أن نوايا لوكا كانت واضحة بعد نهاية مشاركته في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، حين أفاد بأن مباراة الثالث والرابع قد تكون المباراة الأخيرة له في المونديال.

مودريتش فتح الباب، حينها، للاستمرار في اللعب دولياً حتى يورو 2024، ويبدو أنه سيفعل ذلك، وهو القرار الذي لا ينال استحسان داخل أروقة الميرينجي، في الوقت الذي ينوي فيه داليتش الاستمرار في الاعتماد على لوكا واختياره في تشكيلة كرواتيا، حتى يعلن اللاعب اعتزاله الدولي.

لوكا مودريتش، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، ينتهي عقده الحالي مع إدارة الريال في يونيو القادم، وربما يؤثر قراره بالاستمرار في اللعب مع كرواتيا، على ملف عقده الجديد في الفترة المقبلة وفقاً للمعطيات الحالية.