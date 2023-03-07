موقف ليفاندوفسكي وديمبلي من المشاركة مع برشلونة ضد بلباو

كشفت شبكة راديو كتالونيا الإذاعية الإسبانية النقاب عن موقف الثنائي عثمان ديمبلي وروبرت ليفاندوفسكي من المشاركة في مباراة برشلونة المقبلة ضد أتلتيك بلباو، في ملعب سان ماميس.

ويشد البارسا الرحال إلى إقليم الباسك في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني، لمواجهة الفريق المحلي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الليجا، بعدما نجح فريق تشافي هيرنانديز في توسيع الفارق في الصدارة مع الغريم، ريال مدريد، إلى تسع نقاط.

وأوضحت RAC1، اليوم الإثنين، أن ليفاندوفسكي سيتواجد في قائمة برشلونة التي ستسافر إلى المدينة الباسكية، وسيتمكن من المشاركة في اللقاء دون مشاكل، لكن فكرة الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية أو حصوله على بعض الدقائق لم تتضح بعد، وسيحسمها المدرب تشافي في اليومين المقبلين.

من جهته، لن يتمكن الفرنسي ديمبلي من التعافي في الوقت المناسب للحاق بمباراة بلباو، وهو الأمر الذي يعيشه بيدري الذي يستهدف التعافي بشكل تام واللحاق بمواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، في التاسع عشر من مارس الجاري.

وكان برشلونة قد أفلت من كمين فالنسيا بفوز شاق، بهدف دون رد، في ملعب الكامب نو، مساء الأحد، قبل أن يتعثر ريال مدريد بتعادله بلا أهداف مع مضيفه ريال بيتيس.