رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

اقتراح الرئيس الإسرائيلي لحل الأزمة السياسية المتعلقة بالجهاز القضائي لكن قادة المعارضة يشترطون أولا وقف إقرار القوانين كليا

وزير الاتصالات الإسرائيلي للطيارين الرافضين الخدمة بالاحتياط: اذهبوا إلى الجحيم سنتدبر أمرنا من دونكم

الطيارون يصرون على موقفهم ولن يشاركوا في التدريبات هذا الأسبوع ورئيس أركان الجيش سيلتقي معهم

أيضا الأطباء لن يخدموا إذا استمر إقرار القوانين

مواجهات في حوارة: مستوطنون هاجموا حوارة خلال احتفالهم بعيد المساخر وتم توثيقهم يرقصون مع الجنود وإصابة خمسة فلسطينيين بجروح

"معاريف":

تحذير أميركي: التوتر في الضفة وانعدام الدعوة من القيادة السياسية إلى التهدئة قد تكلف المس بالعلاقات مع الولايات المتحدة

في واشنطن أرسلوا رسائل واضحة لإسرائيل أن يكون هناك تعاون في الملف النووي الإيراني ما دامت الضفة في حالة غليان

مصدر سياسي كبير: نحن نهتم بسلوان بدل إيران

غضب أميركي على إسرائيل بسبب ما يحدث في المناطق والثمن سيكون أغلى بكثير مما اعتقدنا عليه

نتنياهو: رفض الخدمة يهدد وجودنا

إقرار قانون يسمح لرئيس الحكومة بالحصول على الهدايا والتبرعات لتغطية تكاليف محاكمته

"هآرتس":

اقتراح الرئيس الإسرائيلي لإنهاء الأزمة القضائية

وزير الاتصالات: الطيارون وقحون وليذهبوا إلى الجحيم

منظمو الاحتجاج سيشوشون حركة السير إلى مطار اللد خلال سفر نتنياهو إلى إيطاليا

نتنياهو بحث العودة إلى البؤرة الاستيطانية "أفيتار" لكن قادة الأجهزة الأمنية حذروا من تداعيات هذه الخطوة

بن غفير ادعى أن هناك من يخطط لاغتياله هو أو نتنياهو، لكن قيادة الشرطة نفت ذلك لأنها لا تملك معلومات عن هذه القضية