رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر تأكيد الرئيس محمود عباس في كلمته لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا في الدوحة، أن دولة فلسطين ستواصل التزامها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة وأهدافها، والسلام شراكة ويحتاج إلى جهد العالم بأسره.

كما تناولت، على صدر صفحاتها الأولى، دعوة الأسرى لوقفات في مراكز المدن دعما لخطواتهم النضالية "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم الـ22.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

الرئيس: سيبقى شعبنا صامدًا وسنواجه المحتلين وانتهاكاتهم

اشتية: صرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين والمهندسين والعاملين في المهن الصحية بنسبة 5% وللأطباء بنسبة 10%

إصابات بالرصاص في مخيم عقبة جبر والاحتلال يصعد عمليات الهدم والإخطارات في الضفة

مؤسسات فلسطينية تدعو إلى اعتصام أمام القنصلية الإسرائيلية في كاليفورنيا

"بن غفير" يسعى إلى إشعال الوضع في القدس المحتلة

"الأونروا" تطلق نداءً بمبلغ 16 مليون دولار

الأسرى.. 21 يومًا من "العصيان"

نتنياهو: رفض الخدمة في الجيش يشكل "تهديدًا لأساس وجودنا".. لبيد وغانتس لنتنياهو: "أنت تجر الدولة بأكملها إلى الفوضى"

"الأوقاف": فتح باب التسجيل إلكترونيا لموسم الحج الحالي الأحد المقبل

الأيام:

­المعلمون والنقابات المهنية يرفضون عرضًا من الحكومة حول صرف علاوة طبيعة العمل

الرئيس: ملتزمون بتنفيذ خطة التنمية المستدامة.. والسلام شراكة ويحتاج إلى جهد العالم بأسره

إصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال في هجوم جديد للمستوطنين على حوارة

الاحتلال يهدم ثلاثة بيوت في القدس وإصابة شبان خلال اقتحام "عقبة جبر"

"الكنيست" يصادق على تمديد منع لم شمل العائلات الفلسطينية لسنة إضافية

بن غفير يوعز بهدم منازل فلسطينية بالقدس الشرقية خلال شهر رمضان

الأسرى يدعون لوقفات في مراكز المدن اليوم دعمًا لخطواتهم النضالية "العصيان"

القدس:

إصابات وهدم واعتداءات وإخطارات

الرئيس: ملتزمون بتنفيذ خطة التنمية المستدامة

الأسرى يعيدون وجبات طعام ويغلقون الأقسام

مجلس الوزراء يعتمد قطاعات تنموية في عدة مجالات ضمن القرض الإيطالي

الأونروا تطلق نداءً من أجل لاجئي فلسطين المتضررين جراء الزلزال

الدعوة لاقتحامات واسعة لـ "الأقصى" اليوم وغدا