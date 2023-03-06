  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"يوم المقاومة".. هذا ما يخطط له المحتجون الاسرائيليون الخميس المقبل

الثلاثاء 07 مارس 2023 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يوم المقاومة".. هذا ما يخطط له المحتجون الاسرائيليون الخميس المقبل



القدس المحتلة / سما /

أعلن منظمو الاحتجاج في اسرائيل سلسلة الخطوات التي يعتزمون القيام بها لـ "يوم المقاومة" يوم الخميس المقبل.

وذكروا أنهم يعتزمون تنظيم قوافل في جميع أنحاء اسرائيل ومظاهرات في عدة مراكز وتعطيل للطرق. وردوا على خطاب نتنياهو في وقت سابق اليوم: "الديكتاتورية تهديد وجودي لدولة إسرائيل" ، ودعوا إلى تعطيل حركة المرور في منطقة نتانيا قبل رحلة رئيس الوزراء إلى إيطاليا.

وأشار المنظمون في بيان لهم أنه "يتوقع العديد من المفاجآت": "مسيرات للآباء والأطفال في جميع أنحاء اسرائيل ، مسيرات احتجاجية ستشمل اضطرابات مختلفة" ،

وأضافوا أنه ستكون هناك احتجاجات من قبل قطاع التكنولوجيا الفائقة والطلاب والمهن الصحية والأوساط الأكاديمية. ومن المتوقع أن تبدأ التظاهرات في الصباح وتستمر على مدار اليوم.

وكتب المنظمون في بيانهم: "هذا الخميس سنقيم يوم مقاومة الديكتاتورية ، حيث سيتم تعطيل حركة المرور في إسرائيل: في الجو والبحر والبر.. النضال بوسائل جديدة ، ولن نوقف النضال لدقيقة واحدة حتى نضمن وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ".

الأكثر قراءة اليوم

هبوط حاد على سعر الدولار مقابل الشيكل

مسؤولون في البنتاغون : أوستن يحمل رسائل "صريحة" لإسرائيل ومصر وهي كالتالي ..

الأشغال بغزة تتحدث عن توزيع شقق المدن المصرية

الحكومة تعتمد الأربعاء المقبل عطلة رسمية وتتخذ عدة قرارات

هآرتس: "إسرائيل" وبداية السقوط..

يديعوت: البيت يحترق ونتنياهو يتفرّج.. "احتياط" إسرائيل يقصفون غزة صباحا ويهبطون لندن مساء

هل سيُفكك "الجيل الثالث" دولة الاحتلال؟

الأخبار الرئيسية

674981-125093895

هل سيُفكك "الجيل الثالث" دولة الاحتلال؟

photo_2023-03-07_00-45-33

عدوان إسرائيلي يخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة

20230306075717

نتنياهو يناقش تقديم تسهيلات للفلسطينيين وقرار "متفجر للغاية"

"التربية" تدعو إلى انتظام العملية التعليمية غداً

photo_2023-03-06_21-05-09

إصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة حوارة (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية