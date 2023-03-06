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إطلاق نار على مركبة رئيس نقابة المهندسين في نابلس

الثلاثاء 07 مارس 2023 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق نار على مركبة رئيس نقابة المهندسين في نابلس



رام الله / سما /

 تعرضت مركبة رئيس نقابة المهندسين في نابلس، يزن جبر، الليلة الماضية، لإطلاق نار من قبل مجهولين.

وأدانت النقابة في نابلس، حادثة إطلاق النار التي وصفتها بـ "الغادرة"، مشيرةً إلى أن 10 رصاصات اخترقت المركبة.

وقالت النقابة: "أفعال الظلام هذه تأتي في سياق تهديد السلم الأهلي واستقواء الخفافيش بأوقات انتشار جيش الاحتلال ليلا"، مطالبةً المحافظة والأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها كون الحدث فيه تهديد مباشر لحياة مواطن أولاً وشخصية عامة لها دورها النقابي والمجتمعي.

وأكدت على أن رسالتها ودورها النقابي والمجتمعي ماضٍ في طريقه.

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