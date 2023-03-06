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أجواء غائمة ولا تغير على درجات الحرارة

الثلاثاء 07 مارس 2023 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء غائمة ولا تغير على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الاربعاء، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية و لا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها العام ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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