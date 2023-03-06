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عدوان إسرائيلي يخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة

الثلاثاء 07 مارس 2023 01:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عدوان إسرائيلي يخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة



دمشق/سما/

أعلنت وسائل إعلام سورية، فجر اليوم، تصدي الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلي، استهدف مطار حلب الدولي.

ونقلت وكالة سانا السورية عن مصدر عسكري قوله : "في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي ، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار و خروجه عن الخدمة .


ومطار النيرب (أو مطار حلب الدولي) هو ثاني أكبر مطار دولي في سوريا ويقع إلى الشرق من مدينة حلب بنحو 10 كم، وهو يخدم مدينة حلب والمحافظات الشمالية، ويضم أحد مقرات شركة الخطوط الجوية السورية.


كان آخر عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية في، 19 فبراير/شباط المنصرم، خلف 5 شهداء بينهم عسكري، وإصابة 15 مدنيا بجروح حيث استهدف الهجوم مناطق سكنية في دمشق.

#سوريا

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