القاهرة: اجتماع يبحث إستكمال معادلة فروع الثانوية العامة الفلسطينية

القاهرة/سما/

بحثت اللجان الأكاديمية المختصة بين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ونظيرتها المصرية، إستكمال معادلة فروع الثانوية العامة الفلسطينية المتمثلة في فروع "الصناعي، والزراعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي".

مثّل وفد دولة فلسطين : رئيس المركز الوطني للإمتحانات والتقويم بوزارة التربية والتعليم محمد عواد، ونائب مدير عام الإمتحانات في المحافظات الجنوبية جمال يوسف، ومدير دائرة الإمتحانات محمد مسالمة، وبحضور المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة المستشار ناجي الناجي، ومسؤول الشؤون الأكاديمية والبحثية إياد أبو الهنود.

وبحثت اللجان التي عقدت في القاهرة، القضايا والشواغل للطلاب الفلسطينيين الدارسين في جمهورية مصر العربية، وسبل تيسير شؤونهم وتسهيل إجراءات الالتحاق والتسجيل والقبول بالمعاهد والجامعات المصرية. ووضع الوفد الفلسطيني الجانب المصري في صورة التحديات التي تواجه العملية التعليمية نتيجة إستهداف الإحتلال المتواصل للعملية التعليمية ومحاربة المناهج وتزييفها.

كما ثمن الوفد الجهود التي تبذلها الشقيقة الكبرى مصر وهيئاتها المختلفة لصالح رفعة الشأن الفلسطيني، والدور المصري في المساهمة بالنهوض في المسيرة التعليمية الفلسطينية، وحرص دولة فلسطين على العمل والتواصل الدائم لتسخير كافة السبل من أجل إنجاح العملية التعليمية وتجاوز كافة الإشكاليات وتوفير مناخ تعليمي جيد للطلاب الفلسطينيين، وأهمية عقد تلك اللجان لتكون مرتكز تعاون جديد بين الدولتين خاصة في مجال دعم التعليم المهني.

وباشر الجانبان بحث التفاصيل الفنية المتعلقة بمعادلة المناهج وخطط الدراسة في فروع ( الصناعي، الزراعي، الفندقي، الاقتصاد المنزلي) كما تم الإتفاق على إستكمال الإجتماعات المتخصصة خلال الشهر الجاري، إلى أن يتم إنجاز معادلة فروع الثانوية العامة الفلسطينية بما يتيح للطلبة الفلسطينيين إستكمال دراستهم والإستفادة من الخبرات المصرية التعليمية المهنية. وتم الإتفاق على إستمرار التواصل والتنسيق والتعاون المشترك في المرحلة المقبلة.