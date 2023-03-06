ملحم: أبواب الحوار لا زالت مفتوحة أمام جميع النقابات

رام الله/سما/

قال إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة، مساء الإثنين، أن أبواب الحوار لا زالت مفتوحة أمام الجميع من أجل تسوية الخلافات، وأن الحكومة لا زالت مستعدة للحوار.

وأكد ملحم في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، أن الحكومة كانت في حوار مستمر مع النقابات قبل أن يخرج رئيس الورزاء محمد اشتية بالقرارات التي أعلن عنها اليوم.

وقال ملحم: "هذه القرارات هي ثمرة حوارات مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وجهات وطنية مختلفة سعت لإيجاد حلول للأزمة".

واعتبر أن ما أعلن عنه هو من ضمن الاتفاقيات المعلنة ووفق الإمكانيات المتوفرة، مؤكدًا أن الحكومة لم ولن تتنصل مما تم الاتفاق عليه.

وأضاف: "لا يمكن إضافة علاوة الـ15% للمعلمين على قسيمة الراتب لأنها ستكون مثل "الشيك بدون رصيد" كما يقول وزير المالية.

ولفت إلى أنه سيتم هذا الشهر تنفيذ القرارات الإدارية بخصم أيام عمل على المعلمين غير الملتزمين بالدوام.