"الأونروا" تطلق نداء بمبلغ 16 مليون دولار

غزة/سما/

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، اليوم الإثنين، وفي الذكرى الشهرية الأولى للزلازل التي ضربت تركيا وسوريا، نداء عاجلا محدثا بمبلغ 16.2 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات التعافي المبكر للاجئي فلسطين الذين تضرروا جراء هذه الكارثة الطبيعية في سوريا ولبنان.

وقالت "الأونروا" في بيان: إن هذا النداء العاجل المحدث سيمكنها من دعم لاجئي فلسطين المتضررين بالمواد النقدية وغير الغذائية حتى آب 2023."

ويسعى النداء أيضا، حسب البيان، إلى الحصول على تمويل لإعادة تأهيل مباني "الأونروا" ومنازل لاجئي فلسطين التي دمرت أو تضررت من جراء الزلازل.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "إن الزلازل والهزات الارتدادية التي تلتها تسببت بمستوى متعذر الفهم من المعاناة للناس في شمال سوريا للاجئي فلسطين عبر خطوط التصدع والصراع، بمن فيهم لاجئي فلسطين".

وأضاف: "لقد تمكنت الوكالة من الاستجابة لحاجتهم الأكثر إلحاحا للسلامة والمساعدة في اليوم الأول، حيث كان هناك حوالي 700 شخص ينامون في مدرسة تابعة للأونروا في اللاذقية. إننا نعتمد على شركائنا لمساعدتنا في مساعدة لاجئي فلسطين في هذا الوقت الذي تشتد فيه الحاجة للمساعدة".