"التربية" تدعو إلى انتظام العملية التعليمية يوم غد

رام الله/سما/

دعا الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، مساء اليوم الإثنين، إلى انتظام العملية التعليمية في المدارس كافة يوم غد الثلاثاء.

بدوره أعلن حراك المعلمين رفض اي مبادرات، مطالبا بصرف المتفق عليه الذي وقع من قبل الحكومة.

وقال حراك المعلمين: قررنا الإضراب المفتوح مع التوجه، حيث يقوم المعلمون والمعلمات بالمغادرة فور إثبات الحضور صباحاً، ودون إعطاء أي حصة لجميع المراحل بما فيها التوجيهي.

وأشار الى أنه إن تم الحسم من الراتب أو الحجز عليه فلن يتم تعويض حصة واحدة أبداً ما دام الحسم قائماً.

ودعا الحراك لوقفة احتجاجية أمام مديريات التربية والتعليم المركزية يوم الخميس 9 آذار 2023 في تمام الساعة 10 صباحاً وحتى 11:30 صباحا.

كما دعا لاعتصام مركزي يوم الاثنين 13 آذار 2023 تمام الساعة 11 صباحا أمام مجلس الوزراء في رام الله.



وأكد رفض المراقبة على امتحان التوظيف في كافة المحافظات.

وكان أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في رام الله اليوم الإثنين، عن صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10%، اعتبارا من شهر آذار الحالي على أن يصرف مع نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم.

وبين أن الحكومة ستصرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية.

وأكد أن وزارة المالية تعمل على توفير راتب شهر كامل للموظفين لتمكين أهلنا من مواجهة احتياجات شهر رمضان.