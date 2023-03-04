نتنياهو يناقش تقديم تسهيلات للفلسطينيين ويتراجع عن قرار "متفجر للغاية"

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش ورئيس الأركان وقائد القيادة الوسطى ومنسق عمليات الحكومة، ناقشوا الليلة الماضية تقديم تسهيلات للفلسطينيين من الضفة خلال شهر رمضان، لكن لم يتم التوصل إلى قرارات بسبب التوترات داخل الحكومة.

ووفق موقع واللا العبري، حذر مسؤولون أمنيون: "يجب عدم المساس بحرية الدين، وخرق التوازنات ، فهذا يمكن أن يشعل فتيل العنف"

وذكرت القناة 13 العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى أمس الأحد مشاورات حول شرعنة بؤرة "إفيتار" وإنشاء مدرسة دينية هناك، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد.

ووفقا للقناة أعرب مسؤولون أمنيون عن معارضتهم للخطوة بسبب التوترات السياسية والأمنية.

وتعقيبا على نية نتنياهو شرعنة بؤرة "إفيتار" قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت "من المستحيل الترويج لمثل هذه الخطوة قبل أسبوعين من بدء شهر رمضان، هذا قرار متفجر للغاية".