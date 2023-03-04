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"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للطفل المصاب أمير البس آخذ بالتحسن والاستقرار

الإثنين 06 مارس 2023 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للطفل المصاب أمير البس آخذ بالتحسن والاستقرار



رام الله/سما/

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الإثنين، بأن الوضع الصحي للطفل المصاب أمير البس آخذ بالتحسن والاستقرار.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن محاميها تمكن من زيارة الطفل أمير البس في مستشفى "شعاريه تصيدك" حيث ما زال يرقد في قسم العظام وما زال بحاجة لمتابعة صحية، مضيفة أنه خضع أمس لعملية في قدمه اليمنى، وتم وضع "براغٍ" له في منطقة الإصابة .

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تعقد له جلسة تمديد توقيف يوم الأربعاء المقبل، في محكمة الاحتلال العسكرية بسجن "عوفر".

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أطلقت النار على الطفل أمير البس (12 عاما) أول أمس عند مدخل مخيم العروب، شمال الخليل، وأصابته في قدمه اليمنى، قبل أن تعتقله.

#هيئة الاسرى #امير البس

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