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الانتهاء من أعمال إزالة الألغام من حقل يعبد في جنين

الإثنين 06 مارس 2023 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الانتهاء من أعمال إزالة الألغام من حقل يعبد في جنين



جنين/سما/

علن المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، الانتهاء من أعمال إزالة الألغام من حقل يعبد في محافظة جنين، وذلك بإزالة 40 لغما مضادا للأفراد وأجسام خطرة تم الكشف عنها داخل الحقل.

وتبلغ المساحة الإجمالية للحقل 50 دونما، وقع فيه عشرة شهداء، وأصيب ثلاثة مواطنين، خلال السنوات الماضية، جراء هذه الألغام، حيث أن إتمام عمليات الإزالة سيتيح للمواطنين إمكانية الاستفادة من الحقل، بما يحتويه من أراضٍ زراعية وأراضي ملكية خاصة.

وأكد رئيس المركز العميد أسامة أبو حنانة، أنه تم استئناف أعمال الإزالة في حقل ألغام قباطية، حيث من المقرر أن تستمر أعمال الكشف والإزالة لمدة شهرين، من أجل الكشف عن الأجسام المشبوهة لتجنب أية خطورة على حياة المواطنين، ولمعالجة ذلك بطريقة مهنية سليمة.

#جنين

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