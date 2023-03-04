هاليفي يسعى لإنهاء تمرد جنود الاحتياط في سلاح الجو

القجس المحتلة/سما/

من المقرر أن يلتقي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مع جنود الاحتياط وقادتهم في سلاح الجو، في ظل احتجاجهم على الإصلاحات القانونية.

وقال مسؤول عسكري اليوم (الإثنين)، وفق قناة "كان"، إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي سيعقد اجتماعا غدا مع كبار ضباط الاحتياط في القوات الجوية لبحث الاحتجاج الذي نشأ في سرب "هابتيش" في سلاح الجو ضد الإصلاحات القانونية.

وأوضحت القناة أن هاليفي سيلتقي أولا بطيارين احتياطيين وقادة من القوات الجوية بالجيش، ويوم الأربعاء مع قادة احتياط من عدة وحدات أخرى بالجيش.

وأشار موقع "والا" العبري أنه ربما لن يكون لقاء هاليفي أمام الطيارين الذين وقعوا الرسالة المعارضة للإصلاحات، ولكن أمام الطيارين الاحتياطيين الآخرين، ولم يتم بعد وضع القائمة النهائية للمشاركين.

يذكر أن جنود الاحتياط في القوات الجوية الإسرائيلية يرفضون الخدمة احتجاجا على قانون الإصلاحات القانونية، كما أنهم شاركوا في المظاهرات التي جابت أنحاء إسرائيل ضد القانون.

ويخشى الجيش الإسرائيلي من تؤدي احتجاجات الطيارين من قوات الاحتياط في سلاح الجو العدو إلى أزمة ثقة مع القوات البرية، وقد تزداد الأزمة بين القوات سوءاً وتصبح صدعاً حقيقياً، ويؤثر ذلك على الأنشطة العملياتية باعتبار سلاح الجو ذو أهمية.

يشار إلى أن قائد القوات الجوية في الجيش الإسرائيلي تومر بار حذر جنود الاحتياط من تدهور الوضع الأمني الإقليم، بعد رفض جنود وضباط احتياط الالتحاق بالخدمة كاحتجاج على انقلاب نتنياهو القضائي.

وقال بار: "الأسابيع القليلة الماضية هزت المجتمع الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه، فإن الواقع الأمني الإقليمي ديناميكي ولا يتوقف عن التحدي ولو للحظة".