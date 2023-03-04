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الاحتلال يقرر هدم مدرسة شرق بيت لحم

الإثنين 06 مارس 2023 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر هدم مدرسة شرق بيت لحم



بيت لحم/سما/

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية، اليوم الاثنين، قرارا بهدم مدرسة "تحدي 5" الأساسية، في منطقة "جب الذيب" في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم،

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، إن المحكمة المركزية  أصدرت القرار تماشيا مع دعوى رفعتها "مؤسسة رغافيم" الصهيونية، بهدم المدرسة، وأن القرار الجائر تضمن مهلة 60 يوما لعملية التنفيذ.

يشار الى ان المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت تمديد الالتماس الذي قدمته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومؤسسة "سانتإيف" الحقوقية، لوقف هدم مدرسة "تحدي 5" وأكدت قرار الهدم خلال جلستها التي عقدت قبل أسبوعين .

#الاحتلال #بيت لحم

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