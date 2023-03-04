الأشغال بغزة تتحدث عن توزيع شقق المدن المصرية

غزة/سما/

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة د. جواد الأغا، أنه خلال العام الحالي 2023 سوف يتم الانتهاء من العمارات السكنية التي تم البدء بالبناء فيها بالمدن المصرية، متوقعاً أن يتم الانتهاء من بناء هذه التجمعات السكنية مع نهاية هذا العام.

وشدد الأغا، خلال حديث لإذاعة القدس على أنه حتى الآن لا توجد آلية لتوزيع هذه الشقق في المدن المصرية ومعايير الانتفاع وما إلى ذلك، مبيناً أن الأشقاء المصريين المموليين لهذه المشاريع لهم كل الحق في المشاركة في آلية توزيع هذه الشقق وشروط وآليات الانتفاع منها.

وكشف الأغا، عن وجود مقترح مبدئي لدى وزارة الأشغال العامة للانتفاع من هذه الشقق والاستفادة منها والمعايير والشروط المطلوبة لهذا الانتفاع، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع الجانب المصري وإبلاغهم بتصور الوزارة الكامل الذي جاء من خلال الخبرة الطولية في توزيع هكذا مشاريع حيث وافقت عليه لجنة متابعة العمل الحكومي وينتظر موافقة الأشقاء المصريين عليه أو مناقشته والتعديل عليه.

وقال :"سيتم حال اعتماد المقترح المُقدم من وزارة الأشغال العامة للأشقاء المصريين بالإعلان بشكل رسمي ووضوح عنه من خلال القنوات الرسمية، لافتاً إلى أنه في الفترات السابقة قام بعض الأشخاص بوضع روابط وهمية للتسجيل للشقق المصرية وبعضهم وصل الأمر به لطلب مبالغ مالية من المواطنين نظير تسجيلهم للشقق المصرية".

وأضاف الأغا: "أصدرنا تنويه من وزارة الأشغال بأنه لم يصدر من الوزارة أي رابط للتسجيل للشقق المصرية، وسيكون هناك رابط إلكتروني للتسجيل، ومن ثم سيتم الحديث عن الشروط ، متوقعاً أن يكون عدد المسجلين لها بالآلاف وأكثر من العدد الفعلي لهذه الشقق".

ورفض وكيل وزارة الأشغال، الحديث عن المقترح الذي قدمته وزارته للجانب المصري لأنه لم يتم إقراره ولا يوجد شيء معتمد حتى الآن، مشيراً أنه في حال تم إقرار المقترح بشكله النهائي سيكون هناك توضيح كامل بخصوصه من الوزارة، حيث نفى كافة الإشاعات التي صدرت عن أسعار هذه الشقق.

وتابع الأغا قائلاً: " تطوير الطرق الإقليمية مثل شارع الرشيد شمال منطقة السودانية والأمريكية وبيت لاهيا والعمل فيها بشكل ممتاز ووصلت نسبة الإنجاز في شارع الرشيد من مفترق السودانية حتى الأمريكية لـ 95 % والشارع الآن شبه جاهز، أما نسبة الإنجاز في المقطعين الآخرين من شارع الرشيد أقل بقليل ولكنها جيدة، موضحاً أن تطوير كافة الطرق في شمال قطاع غزة سيسهم بشكل كبير في تطوير البيئة العمرانية والارتقاء بالمنطقة، كي تصبح واجهة حضارية جيدة لقطاع غزة، وتوقعات أن يتم الانتهاء من تطويرها في شهر مارس الحالي".

ولفت، إلى أن مشاريع المدن المصرية هي عبارة عن، ثلاثة مدن وهي: دار مصر "1" في منطقة الزهراء، ودار مصر "2" في جباليا، ودار مصر "3" في بيت لاهيا، موضحاً أن نسب الإنجاز متفاوتة بين هذه المشاريع، حيث وصلت لحوالي 40% في منطقة بيت لاهيا، وحوالي 35% في منطقة جباليا، وأقل قليلاً في منطقة الزهراء، وكل مدينة تتكون من نحو 22 عمارة سكنية، بحيث يتوقع بناء 2500 شقة سكنية في كامل المدن المصرية الثلاث.

وأشار الأغا، إلى أنه في المدينة المصرية في منطقة الزهراء كان المخطط بناء 73 عمارة؛ ولكن يتم حالياً بناء 22 عمارة سكنية، موضحاً أن العمل في كافة المدن المصرية يسير بشكل جيد وممتاز، ولم يتم حتى الآن الانتهاء من بناء أي من هذه المدن.

ونفى وجود أي بطئ أو تأخير في تنفيذ مشاريع المدن المصرية ، موضحاً أن البطىء في التنفيذ يحصل في بعض الأحيان حينما يكون هناك تعطل في دخول بعض مواد البناء، أو تأخر في بعض الفحوصات، حيث أن بعض العمارات وصلت لمرحلة بناء الهيكل الخرساني وبعض العمارات وصلت لمرحلة التشطيب، والبعض الآخر وصلت لمرحلة دهان الواجهات الخارجية.

وعن مساحات الشقق في المدن المصرية، كشف الأغا، أن مساحتها ستكون 100 متر أو أكثر قليلاً، مشيراً إلى أن العمل في هذه المدن يتم من خلال مقاولين فلسطينيين ويتم توريد مواد البناء من مصر بالإضافة لوجود مكتب استشاري مصري يتابع هذه المشاريع ويُشرف عليها بالإضافة لمتابعة وزارة الأشغال العامة بغزة .

وبخصوص تطوير منطقة مفترق الشجاعية، أكد أنه بعد رفض مخطط إقامة جسر قرب مفترق الشجاعية، هناك مخطط من الوزارة لإعادة تطوير شارع الكرامة "الخط الشرقي" والذي يمتد من مفترق الشهداء ويتجه نحو جحر الديك ثم الخط الشرقي حتى بيت حانون شمال القطاع؛ لتخفيف الضغط على شارع صلاح الدين ومنطقة مفترق الشجاعية كما سيسهم في خدمة المنطقة الصناعية هناك، مشدداً على أن مشروع شارع الكرامة هو من أولوية رقم واحد من أولويات الوزارة حالياً.