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الإعلام الحكومي بغزة يوضح حقيقة زيادة رسوم معاملات المحاكم

الإثنين 06 مارس 2023 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الحكومي بغزة يوضح حقيقة زيادة رسوم معاملات المحاكم



غزة/سما/

نفى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، زيادة رسوم معاملات المحاكم في غزة.

وقال المكتب في بيان مقتضب: "نؤكد عدم صحة المعلومات التي تداولتها بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة رسوم المعاملات لدى المحاكم، والادعاء بفرض ضريبة جديدة.

وشدد المكتب على عدم وجود أي تغيير على كافة رسوم المحاكم أو دمغاتها، مشيرًا إلى أن ما يخص تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن أعمال المحامين قد فسره البعض خطئا، كونها مقرة سابقا وما تم هو تغيير طريقة تحصيلها فقط.

ولفت إلى أن تحصيل هذه الضريبة سابقًا تم بالإتفاق مع مجلس نقابة المحامين، بحيث يدفعها المحامي مع قيمة المعاملة مباشرة بدلا من دفعها للمالية لاحقا، دون أي تغيير في قيمة المعاملات والرسوم على المواطنين.

#غزة

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