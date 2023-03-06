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تدهور على الوضع الصحي للأسير محمد الخطيب من طولكرم

الإثنين 06 مارس 2023 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إنّ الأسير محمد الخطيب (40 عامًا) من طولكرم، يواجه تدهورًا ملحوظًا على وضعه الصحيّ.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن الأسير الخطيب يواجه مشاكل صحية مزمنة في الظهر؛ مع ظهور أعراض صحية جديدة صعبة، نتجت جرّاء آثار الأدوية التي تم تزويده بها على مدار الفترة الماضية، وبدأ يعاني من مشاكل في الكلى، وصعوبة الحركة تضاعفت لديه مقارنة مع الفترة الماضية.

ولفت إلى أنّ معاناة الأسير الخطيب بدأت منذ أكثر من عامين ونصف، وتحديدًا منذ شهر تموز/ يوليو 2020، وأصبح يعاني من أوجاع حادة في الظهر، وتبين لاحقًا أنّه مصاب بانزلاق غضروفي شديد، ووفقًا لشهادته، فإنه أمضى نحو 7 أشهر خلال تلك المدة، وهو طريح الفراش.

#نادي الأسير #محمد الخطيب #طولكرم

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