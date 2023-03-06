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الاقتصاد: دمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي

الإثنين 06 مارس 2023 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد: دمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي



رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن مديرية المعادن الثمينة في الوزارة دمغت الشهر الماضي 1.04 طن ذهب تقريبا.

وبينت المديرية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" بلغت 1.06 مليون شيقل تقريبًا بنسبة تغير طفيفة مقارنة مع ذات الشهر من العام 2022 مبلغ 1.09 مليون شيقل.

وأشارت إلى أن كمية الذهب الواردة للمديرية والتي بلغت (1.07) طن ذهب تقريبًا، جاءت بوتيرة الكميات والإيرادات نفسها مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق تقريبًا، إذ بلغت فيه الكمية الواردة 1.14 طن ذهب. ودمغت المديرية العام الماضي، نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة ما نسبته 93% عن المعدل، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته 17.77 مليون شيقل.

وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر شباط 1843 دولار في حين سجل متوسط سعر الاونصة في ذات الشهر من العام السابق مبلغ 1837 دولار بنسبة متقاربة نوعا ما . وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين يعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعًا وورشة ومحلًا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر، وتخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.

ودعت المديرية المواطنين إلى الحصول على فاتورة فيها تفاصيل الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري عند شراء الذهب، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).

#وزارة الاقتصاد #دمغ الذهب #المعادن

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