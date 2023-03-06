الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين جنوب جنين

جنين / سما /

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حاجزين عسكريين جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية وأمنية ، إن دوريات الاحتلال نصبت الحاجز على مفترق بلدة جبع، وأن قوات الاحتلال شرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات راكبيها، ما أدى الى إعاقة حركة المواطنين.

واضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا آخر على شارع جنين - نابلس على مفرق قرية العصاعصة، ما أدى إلى عرقلة تنقل المواطنين.

في السياق ذاته، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات عرابة، عنزة، سيلة الظهر، وعجة .