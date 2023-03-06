  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

4 جرائم تهز الأردن خلال أيام.. إحداها في صالون حلاقة

الإثنين 06 مارس 2023 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 جرائم تهز الأردن خلال أيام.. إحداها في صالون حلاقة



وكالات / سما /

هزت جرائم دموية صادمة الشارع الأردني خلال أيام، حيث وقعت 4 حوادث طعن في ظروف مختلفة، جميعها وقعت في العاصمة عمان.

الحادثة الأولى وقعت في منطقة صويلح في عمان، عندما تهجّم أحد الاشخاص على منزل أنسبائه الخميس الماضي إثر خلافات سابقة بينهم.

مصدر أمني قال إن الشخص طعن زوجته و 3 آخرين من ذويها، وتم إسعافهم إلى مستشفى الجامعة الأردنية وجميعهم قيد العلاج، وتم ضبط الجاني وإحالته للقضاء بعد يوم واحد من هجومه.

وأطلقت شقيقة الفتاة المطعونة حملة على "فيسبوك" تطالب بحق شقيقتها التي ترقد العناية المركزة داخل المستشفى.

جرائم حي "نزال"

حي نزال في العاصمة عمان كان له النصيب الأكبر من هذه الجرائم في عددها وبشاعتها، حيث وقعت الجريمة الأولى ظهر يوم الجمعة، بين مجموعة من الأشخاص إثر خلافات بينهم، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر مطلع إن المشاجرة نتج عنها وفاة عشريني إثر طعنه بأداة حادة في ظهره. ولفت إلى أن العمل يجري من قبل الأجهزة الأمنية على معرفة الجاني وضبطه.

كما قتل مواطن ثلاثيني، ظهر اليوم الأحد، إثر تعرضه للطعن في منطقة الرقبة من شخص آخر، خلال تواجدهما في أحد صالونات "الحلاقة" بمنطقة الجبل الأخضر في حي نزال، وفق مصدر أمني.

وتم إسعاف الشخص المصاب إلى مستشفى البشير، ولكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الفاعل والأداة المستخدمة، وتم فتح تحقيقات موسعة بالحادثة.

رجل يطعن زوجته

وفي الحادثة الرابعة أقدم رجل أربعيني، أمس السبت، على طعن زوجته في منطقة طبربور، في العاصمة عمّان، بعد خلافات عائلية.

وجرى إسعاف السيدة إلى مستشفى الأمير حمزة، ووصفت حالتها العامة بالمتوسطة، فيما سلم الزوج نفسه للمركز الأمني، وفُتح تحقيق في الحادثة.

شبهة انتحار فتاة

وفي حادثة جديدة شمالي الأردن، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في ملابسات وفاة فتاة عشرينية في الأغوار الشمالية.

وقال مصدر أمني لـ"العربية.نت" إن الفتاة العشرينية أسعفت من قبل ذويها إلى مستشفى أبو عبيدة، عصر الأحد، وفارقت الحياة بعد وصولها.

وتقرر تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

#جريمة #الادرن #عمان #صالون حلاقة #طعن #جرائم #حوادث

الأكثر قراءة اليوم

مهاجمة إيران: لابيد يهدد نتنياهو وواشنطن خائفة..

نيويورك تايمز: شعبية "عرين الأسود" تتزايد.. "نحن انتفاضة"

الطيارون الإسرائيليون يرفضون نقل نتنياهو وزوجته إلى روما

مصادر تكشف تفاصيل مكالمة هاتفية دارت بين الرئيس عباس وبلينكن قبل قمة العقبة

مسؤولون في البنتاغون : أوستن يحمل رسائل "صريحة" لإسرائيل ومصر وهي كالتالي ..

الملياردير اليهودي مايك بلومبرغ: "إسرائيل" تسير نحو كارثة

صورة: "الأونروا" تنشر جدول الدوام المدرسي خلال شهر رمضان المبارك

الأخبار الرئيسية

image_processing20230306-2832312-1gnpzd

شاهد: "هآرتس" تنشر مقطع فيديو لتفاصيل استشهاد الأقطش

اشتية يعلن عن صرف علاوات على الرواتب وتأمين راتب كامل قبل رمضان

image_processing20230306-2832312-d0hnw4

بعد تسريب تسجيل صوتي لـ"بن غفير".. تقديرات إسرائيلية: شهر رمضان سيكون متفجرًا للغاية

20230306070246

مسؤولون في البنتاغون : أوستن يحمل رسائل "صريحة" لإسرائيل ومصر وهي كالتالي ..

يسعى لإشعال القدس المحتلة: بن غفير يأمر بمواصلة عمليات هدم المنازل في شهر رمضان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية