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فيديو.. بوظة بنكهة الصراصير في ألمانيا.. بعض الفضوليين جربوها

الإثنين 06 مارس 2023 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. بوظة بنكهة الصراصير في ألمانيا.. بعض الفضوليين جربوها



وكالات / سما /

قرر متجر ألماني لبيع المثلجات إدخال نكهة جديدة وغير مألوفة لمنتجاته، فأضاف الصراصير البنية المجففة التي تعرفونها جميعا إلى الخلطة، وإذا كنتم تشعرون بالقرف من الآن، يمكنكم أن تتجاوزوا المقطع المصور.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد قرر متجر توماس ميكولينو في بلدة روتنبورغ، وضع النكهة الجديدة على لائحة المثلجات.

وللمتجر تاريخ سابق في النكهات غير الاعتيادية، إذ أنه أضاف سابقا نكهات النقانق، الكبدة، والجبن، إلى المثلجات التي نعرفها بنكهات الفراولة والشوكولا والفانيلا.

ولفت مالك المتجر إلى أنه يجب تجربة النكهات الغريبة، لكنه لم يجرب الصراصير في المثلجات من قبل، فقرر أن يصنعها بنفسه.

وأشارت الوكالة إلى أن المتجر اعتمد على لائحة الاتحاد الأوروبي التي تسمح باستخدام الحشرات في الطعام.

وبموجب اللائحة، يمكن تجميد الصراصير، أو تجفيفها، أو سحقها واستخدامها كبودرة في الأصناف الغذائية، إلى جانب الجراد، والخنافس.

ويتكون الآيس كريم الجديد من دقيق الصراصير، والقشدة، وخلاصة الفانيلا، والعسل، ويزينها من الخارج بصرصور كامل مجفف.

ولفت مالك المتجر إلى أن بعض الناس شعروا بالاشمئزاز من المنتج الجديد، لكن الفضوليين قرروا تجربته وبعضهم قال إنه أحبها.

#الصراصير #الفضوليين #ألمانيا #بوظة

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