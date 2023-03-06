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قبيل رمضان.. تجهيز سرية إسرائيلية لمنع تكرار أحداث اللد

الإثنين 06 مارس 2023 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبيل رمضان.. تجهيز سرية إسرائيلية لمنع تكرار أحداث اللد



القدس المحتلة / سما /

قال موقع "روتر نت" الإسرائيلي، إن الشرطة الإسرائيلية، دربت سرية مقاتلين مدنيين في مدينة اللد.

ووفق الموقع العبري، فإن الشرطة الإسرائيلية دربت "السرية" في إطار استعداد القوات الأمنية لاحتمال اندلاع "أعمال شغب" في المدينة.

يذكر أن بعض المواد التي تلقتها لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي برئاسة عضو الكنيست، المتطرف تسفيكا فوغل، تظهر أن الشرطة الإسرائيلية دربت ومولت في الأشهر الأخيرة سرية من المتطوعين من مدينة اللد، لتكون بمثابة فرقة حماية خاصة كجزء من استعداد الشرطة لاضطرابات محتملة خلال شهر رمضان الوشيك في المدينة.

ويدور الحديث هنا عن عشرات المتطوعين، وجميعهم من سكان مدينة اللد وهم أدوا الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وقد أخضعتهم الشرطة للتدريبات خلال الأشهر القليلة الماضية وهم ينضوون تحت إمرتها. بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وعلى الرغم من كونهم متطوعين، فهذه وحدة تابعة للشرطة بكل معاييرها ومن شأنها أن تزيد من قوة الشرطة وفاعليتها في حال اندلاع اضطرابات أو مواجهات. كما قالت.

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