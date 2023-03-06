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نجاح كبير لأغنية "ولعانة" من مسلسل "الكبير أوى 7" - شاهد

الإثنين 06 مارس 2023 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجاح كبير لأغنية "ولعانة" من مسلسل "الكبير أوى 7" - شاهد



وكالات / سما /

حققت أغنية "ولعانة" للنجم أحمد مكى، التى طرحها على طريقة "الراب" أمس ضمن الحملة الدعائية لمسلسله "الكبير أوى 7" نجاحًا كبيرًا، إذ حصدت 2 مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، وما زالت الأغنية تحقق المزيد من المشاهدات.

وشهد الكليب عددًا من اللقطات منها ظهور الفنان سعيد صالح، كما ظهر أيضًا الفنان محمد حماقى فى الأغنية مرتديا "جلابية"، كما ظهر أحمد مكى مرتديا ملابس غريبة فى الكليب، كما لفتت الفنانة رحمة أحمد الأنظار والتى شاركت فى الجزء السادس من المسلسل.

ظهور مكى جاء مختلفًا على مستويين مختلفين الأول ظهوره ممثلا فى "الكليب" بشخصية الكبير بخفة ظله المعهودة وعلى الجانب الآخر مخرجًا مستعينًا بكادرات أضافت طابع البهجة والسخرية على الأغنية مستعينا بالبيئة الصعيدية ومفراداتها.

واستعان مكي في الأغنية بأبطال مسلسل الكبير أوي 7  رحمة حسن، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، حسين حجاج، حمد، والكليب من إخراج أحمد مكى.

وتعرض قناة ON خلال شهر رمضان المقبل الجزء السابع من مسلسل الكبير أوى بطولة النجم أحمد مكى، بشكل حصرى، والذى يشهد العمل وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، في إطار كوميدي.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن الجزء السادس من العمل لاقى قبولا كبيرا من قبل الجماهير، حيث دارت أحداثه بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتيوب.

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