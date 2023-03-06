نصائح تساعدك على مراقبة نوم حركة العين السريعة

وكالات / سما /

من المعروف أن النوم مهم لحسن سير عمل الجسم؛ على حد سواء الجسدية والعقلية، يقول الخبراء أيضًا أن النوم لا يقل أهمية عن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فإذا لم تحصل على قسط جيد من النوم ليلاً ، فمن المحتمل أن يؤثر ذلك على أداء جسمك.

يوضح تقرير على موقع " timesnownews" أنه عندما لا يحصل الفرد على ساعات النوم المطلوبة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى "التسبب في اضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان."

تميل ساعات نومك أيضًا إلى التأثير على وزن جسمك، يؤثر نومك على كيفية إنتاج جسمك للهرمونات، عندما لا تنام جيدًا ، فإنه يؤثر على النواقل العصبية ويؤثر ذلك في النهاية على إنتاج الهرمونات في جسمك.

يؤدي انخفاض ساعات النوم إلى زيادة إنتاج هرمون الجريلين (الهرمون الذي يزيد من شهيتك ، مما يجعلك تشعر بالجوع) ويقلل من إنتاج هرمون اللبتين (الهرمون الذي يجعلك تشعر بالشبع)، يؤدي عدم التوازن في هذه الهرمونات إلى زيادة الوزن ، ومع ذلك ، إذا حصلت على ساعات النوم المطلوبة ، فهناك توازن مناسب للهرمونات في جسمك التي تتحكم في شهيتك وتحفز أيضًا الشعور بالامتلاء.

الأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم أيضًا يميلون إلى اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات يؤدي هذا مرة أخرى إلى زيادة الوزن، لذلك ، النوم مهم للغاية فقدان الوزن.

ومع ذلك، يجد الكثير من الناس صعوبة في النوم أو البقاء نائمين لساعات طويلة، في مكان ما بين 7 و9 ساعات من النوم تعتبر صحية للفرد، أي شيء أقل من 6 ساعات يعتبر ضارًا بصحتك ويمكن أن يؤثر على أداء جسمك. الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات بانتظام يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكري وضغط الدم والسكتة الدماغية وغيرها.

حركة العين السريعة هي مرحلة من نومك تتحرك فيها عيناك بسرعة خلف عينيك المغلقتين ، ويزداد معدل ضربات القلب ، ويصبح تنفسك غير منتظم، نوم السريع يحدث عادة60 إلى 90 دقيقة بعد نومك، يمكن أن تستمر الدورة الأولى من نوم حركة العين السريعة لمدة 10 دقائق تقريبًا وقد تستمر الدورة الأخيرة لمدة تصل إلى ساعة واحدة.

تجنب الضوء الأزرق في المساء

عندما يتعرض جسمك للضوء الأزرق، فإنه يعتقد أنه نهار ويثبط إنتاج الميلاتونين، الميلاتونين هو هرمون يساعدك على الاسترخاء ويعزز النوم، عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من الميلاتونين، يمكن أن يؤثر ذلك على دورة نومك وقد تجد صعوبة في النوم.

زيادة التعرض للضوء في النهار

عندما يتعرض جسمك للضوء الساطع في النهار، فإنه يعزز عمل الإيقاع اليومي، عندما يكون إيقاع الساعة البيولوجية صحيًا، فإنه يمدك بالطاقة أثناء النهار ويعزز النوم الجيد ليلاً.

تجنب القيلولة الطويلة خلال النهار

عندما تنام لساعات طويلة أثناء النهار، يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على نومك ليلاً، لذلك، من المهم أن تتجنب أخذ قيلولات متكررة وطويلة خلال النهار.

تجنب الكافيين في وقت لاحق من اليوم

من المعروف أن الكافيين يمدك بالطاقة ويحسن تركيزك أيضًا، ومع ذلك، عندما تشرب القهوة في وقت لاحق من اليوم، أي سبع إلى ثماني ساعات قبل النوم ، فإنها ستؤثر على نومك لأنها تمنع جسمك من الاسترخاء.

درجة حرارة غرفة النوم

تلعب درجة حرارة غرفة نومك دورًا مهمًا جدًا في نومك. لذلك ، من المهم أن تكون درجة حرارة غرفة نومك مريحة، يمكن أن يؤثر السخونة الشديدة أو البرودة الشديدة على نومك ، وبالتالي ، من المهم أن تقوم بتحسين درجة حرارة غرفة نومك باستخدام مكيف الهواء أو سخان الغرفة ، أيهما مناسب.