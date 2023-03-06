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6 استراتيجيات ذكية لتحسين تركيزك

الإثنين 06 مارس 2023 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 استراتيجيات ذكية لتحسين تركيزك



وكالات / سما /

تنبع صعوبة التركيز من عدد من القضايا الداخلية ، وأكثرها شيوعًا هو الإجهاد . لكن بعض الأدوية وعادات الأكل وقلة النوم وصراعات التسويف وحالات الصحة البدنية والعقلية (مثل الاكتئاب ) يمكن أن تؤثر أيضًا على قدرتك على التركيز وفقا لما نشره موقع realsimple

استراتيجيات ذكية لتحسين التركيز

1 - ضع روتينًا والتزم به

في حين أن القيام بالشيء نفسه مرارًا وتكرارًا قد يبدو غير بديهي ، إلا أنه يمكن أن يساعدك في الواقع على تطوير التركيز وتحسين تركيزك. تقول الدكتورة كارا: "ابتكر روتينًا يناسب أسلوب حياتك". فكر في الوقت الذي تكون فيه قادرًا عادةً على الانخراط في العمل ، وعندما تكون عادةً أقل احتمالية للشعور بالتركيز والفعالية. "على سبيل المثال ، إذا كنت تعرف أنك شخص صباحي وتركز بشكل أفضل خلال الساعات القليلة الأولى بعد الاستيقاظ ، فاستخدم ذلك الوقت للتركيز على المهام التي تحظى بالأولوية في اليوم." يقول إنه بمجرد تطوير روتين مناسب لك ، فإن الالتزام به يومًا بعد يوم يمكن أن يساعد في أن يصبح عادة منتظمة.

2 - قم برعاية بيئتك والتحكم فيها

سواء كنت تعمل أو تكتب موسيقى أو تغوص ببساطة في كتاب جيد ، فإن وجود البيئة المناسبة لك أمر ضروري للحفاظ على تركيزك تحت السيطرة. على عكس ما هو متوقع ، يزدهر البعض مع القليل من الضوضاء والنشاط المحيط ، لذلك قد يكون المقهى المحلي هو المكان المثالي لقضاء بعض الوقت في التركيز الجيد.

3 - جرب تقنية بومودورو

توضح الدكتورة كارا أن هناك مجموعة متنوعة من تقنيات إدارة الوقت ، أو طرق التركيز ، التي يمكن أن تساعدك على تعلم كيفية الحد من الانحرافات والبقاء في المهمة لفترات طويلة في وقت واحد. تُعرف باسم " تقنية بومودورو ".

تساعد تقنية بومودورو في تدريبك على التركيز على إكمال شيء معين لفترات زمنية معقولة جدًا ، 25 دقيقة فقط (أو البدء بوقت أقل في البداية) ، وتكافئك براحة يجب أن تأخذها للعودة إلى شيء آخر 25 دقيقة تمتد البؤرة منتعشة.

4 - اكتب مهامك

قد يبدو الأمر واضحًا ، ولكن يمكن أن يكون المخطط أو حتى تطبيق الهاتف التنظيمي أو التقويم مفيدًا مفتاحًا لمساعدتك في الحفاظ على تركيزك ، خاصة إذا كان لديك الكثير على لوحتك أو قائمة المهام. تقول الدكتورة كارا: "بالنسبة لبعض الأشخاص ، يعد تدوين المهام أمرًا ضروريًا للحفاظ على التركيز". "سواء أكنت تدون الأشياء حرفيًا أو تحتفظ بسجلات رقمية ، فإن وجود قائمة مهام أو تقويم أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم يمكن أن يساعدك بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بتتبع يومك والحد من الانحرافات غير الضرورية."

5 - تناول الأطعمة المنشطة

قم بتغذية عقلك وجسمك بالوجبات الخفيفة التي تدعم الطاقة المتوازنة والوضوح العقلي . وكلما استطعت ، اختر الكربوهيدرات الصحية غير المكررة (الحبوب الكاملة والشوفان والبقوليات والبطاطس والموز) والكثير من البروتين والفواكه والخضروات المليئة بالألياف. سيساعدك هذا المزيج من العناصر الغذائية على منحك طاقة مستدامة ، وتقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم (والحوادث اللاحقة التي تجعلك ضبابيًا ومرهقًا وغير مركّز) ، ويغذي ويقوي ميكروبيوم الأمعاء.

6 - لا تعدد المهام

تقول الدكتورة كارا إن أهم شيء يمكنك القيام به لتحسين التركيز والتركيز ، هو القيام بمهمة واحدة ، أو "مهمة واحدة". "اختر مهمة واحدة وأخبر نفسك أن هذه هي أولويتك الآن ويساعدك تعدد المهام في النهاية على إنجاز الأشياء.

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