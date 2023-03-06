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زووم تقيل رئيسها بعد 10 أشهر فقط من تعيينه

الإثنين 06 مارس 2023 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
زووم تقيل رئيسها بعد 10 أشهر فقط من تعيينه



وكالات / سما /

أقالت شركة زووم رئيسها جريج تومب وهو موظف سابق في جوجل بدأ العمل في الشركة منذ حوالي 10 أشهر فقط حسبما نقلت CNBC.

وقالت Zoom في تقرير للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إن إقالة تومب سارية اعتبارًا من الجمعة 3 مارس، وسيحصل على مزايا إنهاء الخدمة بما يتماشى مع الاتفاق المبرم معه، والتي تُدفع عند "إنهاء الخدمة بدون سبب".

وذكرت Zoom في يونيو، عند تعيين تومب إنه سيحصل على راتب أساسي سنوي قدره 400 ألف دولار، مع هدف مكافأة سنوية بنسبة 8%.

وليس من الواضح من سيتولى منصب تومب كرئيس لـ Zoom، حيث قال متحدث باسم الشركة لـ Insider إنهم لا يبحثون عن بديل لتومب ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

يُظهر ملف LinkedIn الشخصي لتومب أنه انضم إلى Zoom كرئيس للشركة في يونيو 2022، وقبل ذلك، عمل في Google لأكثر من عام كنائب رئيس المبيعات في Google Workspace وSecurity وGeo Enterprise.

كان تومب أيضًا رئيسًا سابقًا في شركة البرمجيات SAP ومزود برمجة الكمبيوتر Vivido Labs، كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة التكنولوجيا Pure Storage.

تأتي إقالة تومب بعد إعلان Zoom في أوائل فبراير أنها ستسرح حوالي 1300 موظف أو ما يعادل 15% من قوتها العاملة. 

#زووم #اقالة

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