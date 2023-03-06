تراجع أسعار الذهب عالميا

رام الله/ سما/

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

وانخفض سعر الذهب 0.1% إلى 1853.19 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 0037 بتوقيت غرينتش بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير/شباط يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1859.60 دولار، نقلاً عن رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وتراجع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.2% إلى 21.20 دولار للأونصة كما هبط سعر البلاتين 0.7% إلى 970.84 دولار وانخفض سعر البلاديوم 0.6% إلى 1443.65 دولار.