الاحتلال يهدم أربعة مساكن في قرية شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة مساكن في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، إن قوات الاحتلال هدمت بآلياتها الثقيلة أربعة مساكن من الصفيح، في قرية شعب البطم شرق يطا، تعود للمواطنين عثمان محمد عثمان الجبارين، وخالد خليل جابر جبرين، ويوسف ومحمد أحمد جبارين.

بدوره، أوضح منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، أن 40 شخصا أصبحوا في العراء، بعد هدم مساكنهم، مشيرا إلى أن الهدف من الهدم توسيع ما تسمى مستوطنة "أفيجال" المحاذية للقرية، والمقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.

وناشد العمور المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم ومنعهم من تربية المواشي.