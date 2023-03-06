  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرويضي يحذر من مخطط الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى

الإثنين 06 مارس 2023 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حذر مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي من خطورة مخطط إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، والتخطيط غير المعلن رسميا لإقامة كنيس يهودي في الجزء الشرقي من الحرم الشريف.

وقال الرويضي في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إن كل ما يجري في الأقصى وما يرافقه من تصريحات من أعضاء في حكومة الاحتلال وجمعيات استيطانية متطرفة، إنما يدلل على مخطط سيُفرض على الأرض في المسجد الأقصى المبارك عنوانه فرض التقسيم المكاني على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وحذر من أن هذه التصريحات العنصرية ضد الأقصى، ومنها تصريحات عضو حكومة الاحتلال المتطرف بن غفير السافرة للتدخل في إدارة المسجد الأقصى المبارك، وفرض إغلاقه، ما يمهد لقيام متطرفين مستوطنين بمجزرة، يلحقها فرض ما يطلقون عليه "الأمر الواقع" الذي يتحدث عنه الساسة الإسرائيليون تجاوز للوضع التاريخي القانوني القائم في المسجد الأقصى.

ودلل الرويضي على خطورة ما يخططه الاحتلال من محاولات مستمرة لإنهاء الوصاية الأردنية تدريجيا، من خلال تقليص دور دائرة الأوقاف الإسلامية، وتعطيل عملها في الإعمار والترميم واعتقال موظفيها، وأيضا القرارات الجائرة بإبعاد عدد من المقدسيين والمرابطين.

وقال إن إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية التصعيد وتفجر الأوضاع في القدس والمنطقة، باستمرار اعتدائها على المسجد الأقصى، مؤكدا موقف القيادة الفلسطينية وتمسكها بالوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة إلزام سلطات الاحتلال باحترام الوضع التاريخي القانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

#أحمد الرويضي

الأكثر قراءة اليوم

مهاجمة إيران: لابيد يهدد نتنياهو وواشنطن خائفة..

نيويورك تايمز: شعبية "عرين الأسود" تتزايد.. "نحن انتفاضة"

الطيارون الإسرائيليون يرفضون نقل نتنياهو وزوجته إلى روما

مصادر تكشف تفاصيل مكالمة هاتفية دارت بين الرئيس عباس وبلينكن قبل قمة العقبة

مسؤولون في البنتاغون : أوستن يحمل رسائل "صريحة" لإسرائيل ومصر وهي كالتالي ..

الملياردير اليهودي مايك بلومبرغ: "إسرائيل" تسير نحو كارثة

الشيخ: الأفق السياسي مع حكومة نتنياهو غير وارد وذهابنا لشرم الشيخ مرهون بهذا الأمر

الأخبار الرئيسية

اشتية يعلن عن صرف علاوات على الرواتب وتأمين راتب كامل قبل رمضان

image_processing20230306-2832312-d0hnw4

بعد تسريب تسجيل صوتي لـ"بن غفير".. تقديرات إسرائيلية: شهر رمضان سيكون متفجرًا للغاية

20230306070246

مسؤولون في البنتاغون : أوستن يحمل رسائل "صريحة" لإسرائيل ومصر وهي كالتالي ..

يسعى لإشعال القدس المحتلة: بن غفير يأمر بمواصلة عمليات هدم المنازل في شهر رمضان

f5953fcb08d3b1cc711381cc73c32521

مهاجمة إيران: لابيد يهدد نتنياهو وواشنطن خائفة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية