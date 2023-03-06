  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رد نقابة الاطباء وحراك المعلمين على قرارات الحكومة

الإثنين 06 مارس 2023 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
رد نقابة الاطباء وحراك المعلمين على قرارات الحكومة



رام الله / سما /

أعلنت نقابة الأطباء بالضفة، إنه: بعد إخلال الحكومة الفلسطينية بمبادرات الخروج من الأزمة، نعلن أننا في حل من أي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه بين النقابة والحكومة.

كما أعلن حراك المعلمين رفض اي مبادرات، مطالبا بصرف المتفق عليه الذي وقع من قبل الحكومة.

وكان أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في رام الله اليوم الإثنين، عن صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10%، اعتبارا من شهر آذار الحالي على أن يصرف مع نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم.

وبين أن الحكومة ستصرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية.

وأكد أن وزارة المالية تعمل على توفير راتب شهر كامل للموظفين لتمكين أهلنا من مواجهة احتياجات شهر رمضان.

الأكثر قراءة اليوم

مهاجمة إيران: لابيد يهدد نتنياهو وواشنطن خائفة..

نيويورك تايمز: شعبية "عرين الأسود" تتزايد.. "نحن انتفاضة"

الطيارون الإسرائيليون يرفضون نقل نتنياهو وزوجته إلى روما

مصادر تكشف تفاصيل مكالمة هاتفية دارت بين الرئيس عباس وبلينكن قبل قمة العقبة

مسؤولون في البنتاغون : أوستن يحمل رسائل "صريحة" لإسرائيل ومصر وهي كالتالي ..

الملياردير اليهودي مايك بلومبرغ: "إسرائيل" تسير نحو كارثة

الشيخ: الأفق السياسي مع حكومة نتنياهو غير وارد وذهابنا لشرم الشيخ مرهون بهذا الأمر

الأخبار الرئيسية

دعا المعلمين للعودة غدًا.. اشتية يعلن عن صرف علاوات على الرواتب وتأمين راتب كامل قبل رمضان

image_processing20230306-2832312-d0hnw4

بعد تسريب تسجيل صوتي لـ"بن غفير".. تقديرات إسرائيلية: شهر رمضان سيكون متفجرًا للغاية

20230306070246

مسؤولون في البنتاغون : أوستن يحمل رسائل "صريحة" لإسرائيل ومصر وهي كالتالي ..

يسعى لإشعال القدس المحتلة: بن غفير يأمر بمواصلة عمليات هدم المنازل في شهر رمضان

f5953fcb08d3b1cc711381cc73c32521

مهاجمة إيران: لابيد يهدد نتنياهو وواشنطن خائفة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية