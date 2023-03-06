رد نقابة الاطباء وحراك المعلمين على قرارات الحكومة

رام الله / سما /

أعلنت نقابة الأطباء بالضفة، إنه: بعد إخلال الحكومة الفلسطينية بمبادرات الخروج من الأزمة، نعلن أننا في حل من أي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه بين النقابة والحكومة.

كما أعلن حراك المعلمين رفض اي مبادرات، مطالبا بصرف المتفق عليه الذي وقع من قبل الحكومة.

وكان أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في رام الله اليوم الإثنين، عن صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10%، اعتبارا من شهر آذار الحالي على أن يصرف مع نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم.

وبين أن الحكومة ستصرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية.

وأكد أن وزارة المالية تعمل على توفير راتب شهر كامل للموظفين لتمكين أهلنا من مواجهة احتياجات شهر رمضان.