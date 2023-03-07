غانتس يدعو نتنياهو إلى إقالة بن غفير "قبل فوات الأوان"

القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس المعسكر الرسمي المعارض، بيني غانتس، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير "قبل فوات الأوان".

وقال غانتس الذي سبق وشغل منصب وزير الحرب بين 2020 إلى 2022، في تغريدة في حسابه على تويتر، اليوم الاثنين: "أطالب نتنياهو بإقالة بن غفير قبل فوات الأوان".

وأضاف: "أولئك الذين انخرطوا في الإرهاب في الماضي بدلا من أداء الخدمة العسكرية، ينزعون شرعية المتظاهرين الوطنيين. بن غفير والمحرضون وقود رفض الخدمة".

تصريحات غانتس جاءت على خلفية هجوم شنه بن غفير رئيس حزب "القوة اليهودية"، اليوم، ضد طيارين احتياط أعلنوا أنهم لن يشاركوا في التدريبات، احتجاجًا على خطة تقودها حكومة نتنياهو لإضعاف نظام القضاء.