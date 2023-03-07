  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس يدعو نتنياهو إلى إقالة بن غفير "قبل فوات الأوان"

الإثنين 06 مارس 2023 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يدعو نتنياهو إلى إقالة بن غفير "قبل فوات الأوان"



القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس المعسكر الرسمي المعارض، بيني غانتس، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير "قبل فوات الأوان".

وقال غانتس الذي سبق وشغل منصب وزير الحرب بين 2020 إلى 2022، في تغريدة في حسابه على تويتر، اليوم الاثنين: "أطالب نتنياهو بإقالة بن غفير قبل فوات الأوان".

وأضاف: "أولئك الذين انخرطوا في الإرهاب في الماضي بدلا من أداء الخدمة العسكرية، ينزعون شرعية المتظاهرين الوطنيين. بن غفير والمحرضون وقود رفض الخدمة".

تصريحات غانتس جاءت على خلفية هجوم شنه بن غفير رئيس حزب "القوة اليهودية"، اليوم، ضد طيارين احتياط أعلنوا أنهم لن يشاركوا في التدريبات، احتجاجًا على خطة تقودها حكومة نتنياهو لإضعاف نظام القضاء.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور: 6 شهداء و26 إصابة خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

اغتيال منفذ عملية حوارة.. من هو؟ (صور وفيديو)

كتائب القسام توجه رسالة لشعبنا عقب مجزرة الاحتلال في جنين

بالفيديو: إصابة 3 جنود إسرائيليين في جنين

حماس والجهاد تعقبان على مجزرة الاحتلال في جنين

بالفيديو: كتيبة جنين تسقط طائرتين مسيّرتين للاحتلال

جيش الاحتلال يكشف عن "حادثة خطيرة" على الحدود اللبنانية (شاهد)

الأخبار الرئيسية

image_processing20230308-1071-5vz4qs

يديعوت تكشف : هكذا وصل الجيش الإسرائيلي لمنفذ عملية حوارة في قلب مخيم جنين

ليبرمان : انتبهوا لما سيحدث خلال أيام في شمال اسرائيل..

حماس في رسالة لنتنياهو: اللعب مع غزة سيكون ثمنه أكبر مما تتخيل

image_processing20230308-1071-24zefl

واشنطن تبرر مداهمة جيش الاحتلال كجزء من "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"

image_processing20230307-1071-sf7j3k

"الشهيد الجد".. من هو منفذ عملية حوارة الذي اغتالته "إسرائيل"؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية