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الجنود الإسرائيليون يحولون طلب "بن غفير" بطردهم من الجيش إلى "سخرية علنية"

الإثنين 06 مارس 2023 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجنود الإسرائيليون يحولون طلب "بن غفير" بطردهم من الجيش إلى "سخرية علنية"



القدس المحتلة / سما /

طالب وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، بطرد كل الجنود الذين يؤيدون ما يسميه بـ"العصيان في الجيش".

وقال "بن غفير" في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "كل من يؤيد العصيان العسكري لا يجب أن يكون في الجيش الإسرائيلي".

في المقابل، سخر الجنود الإسرائيليون من مطالبة "بن غفير" بطردهم من الجيش، وتهكموا على أقواله.

وقال الجنود في تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية: "نحيي الوزير على خدمته المهمة والطويلة في الجيش الاسرائيلي، وإن خدمته في الجيش هي منارة مشرقة لأجيال من المقاتلين، والعمليات التي قادها هي إرث تاريخي بالنسبة لنا".

وأعلن 37 طيارًا احتياطيًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يشكلون غالبية أحد الأسراب المقاتلة، أنهم لن يشاركوا في تدريبات مقررة، الأربعاء، رفضًا لخطة حكومية تقول المعارضة إنها تهدف إلى إضعاف القضاء، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبحسب صحيفة هآرتس، فإن هذا الإعلان جاء في بيان مشترك وقّعه 40 طيارًا ينتمون لـ“سرب المطرقة” المتخصص في مهاجمة أهداف بعيدة.

ويتكون هذا السرب من مقاتلات (إف-15 آي)، ومقره في قاعدة “حتسريم” الجوية في بئر السبع.

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